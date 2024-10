Gigante maschile Soelden 2024 risultati e classifica prima manche | Steen Olsen al comando ottavo De Aliprandini

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Alexanderè aldopo ladello slalomdi, appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo/25 di sci alpino. Sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach il norvegese classe 2000 ha concluso con il crono di 1:04.31, mettendo in fila per due centesimi il croato Filip Zubcic e per otto centesimi il connazionale Henrik Kristoffersen. La notizia di giornata è l’uscita di scena col pettorale numero 1 del dominatore delle passate stagioni Marco Odermatt, che è scivolato sul muro e non ha portato a termine la propria gara. L’altra notizia importante è l’attesissimo rientro di Marcel Hirscher dopo cinque anni: il fuoriclasse austriaco, che gareggia con la nazionale olandese grazie alle origini della madre, ha concluso a 2.29 dal leader ed è in bilico per un posto nella seconda