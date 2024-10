Ilrestodelcarlino.it - "Dobbiamo invertire il trend, è compito mio. La pressione c’entra: serve la prestazione"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Rialzare la testa in fretta, per non compromettere quanto di buono fatto nelle prime giornate. Il diktat di Massimo Gadda è chiaro:la rotta il prima possibile. Si parte dall’incontro avuto dalla squadra con lo stato maggiore del club durante la rifinitura a porte chiuse al Del Conero: "La società ha voluto parlare con i ragazzi, è un gesto che abbiamo apprezzato molto. In questi momenti, meno si parla e meglio è: abbiamo un’arma sola per riprenderci, che è quella del campo". Quel campo che, nelle prime uscite, raccontava di un’Ancona spavalda e sbarazzina e che invece vede ora una squadra allo sbando e in balia degli avversari. Vincere per riprendere la marcia, ma anche per mettere a tacere le malelingue: "In questi momenti tutti si sentono in dovere di dire la propria: per i ragazzi non è semplice vivere momenti del genere.