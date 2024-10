Lanazione.it - "Diamo continuità alla nostra classifica"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Fare punti per rimanere in serie positiva e stare fuori dzona play out. E’ una Zenith Prato in fiducia quella che si prepara, oggi pomeriggio alle 14.30, ad affrontare la delicata trasferta sul campo del Fiorenzuola. I piacentini attualmente si trovano a quota 5 punti, a 3 lunghezze di distanza dai bluamaranto, complice un avvio di campionato ben al di sotto delle aspettative. La squadra in estate era stata costruita per ben figurare, con nomi interessanti per la categoria, ma con appena 3 reti segnate e ben 8 subite non sta performando come ci si sarebbe aspettati. E’ comunque una formazione da non sottovalutare, che vorrà tentare di aggiudicarsi la seconda vittoria stagionale per risalire la china, soprattutto dopo la sconfitta incassata mercoledì scorso in casa della capolista Tau Calcio. "E’ una squadra che ha tante soluzioni tattiche.