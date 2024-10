Ilrestodelcarlino.it - Cuore e lucidità, servono i tre punti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un derby pieno zeppo di insidie: la Recanatese si appresta a vivere il match di Ancona pienamente consapevole che l’errore più grande sarebbe quello di non tenere in debita considerazione l’avversario. I dorici sono reduci da una pesante striscia negativa con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ma soprattutto da un’autentica Caporetto subita a Termoli dove, sostanzialmente, gli uomini di Gadda non sono pervenuti, uscendo dal campo con le ossa rotte. Proprio per questo però i giallorossi sanno di trovarsi di fronte una squadra ferita e che anche nella rifinitura di ieri ha ricevuto la visita della proprietà che ha lanciato l’ennesimo appello alla coesione, all’importanza dei colori sociali, non tollerando più figuracce simili a quelle vissute mercoledì scorso.