Metropolitanmagazine.it - Calo del 15% di fatturato per Kering: ultimo trimestre anche peggio delle previsioni (all’11%)

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un crollo ancorare di quello previsto dagli analisti, che puntavano. Siamo invece al 15% delvendite per, il gruppo di moda tra i più famosi, proprietari di case come Gucci e Bottega Veneta. L’azienda ha visto crollare le vendite del -17% su base comparabile nel canalevendite in proprio, “ancora colpito daldel traffico nei negozi”. E la colpa parrebbe essere, come da loro in parte dichiarato, della crisi globale che sta investendo in particolare il mercato asiatico. Perchéè crollato del 15%? L’azienda cerca di analizzare il crollo, ma non nascondendo la probabile gravità della situazione. “Le tendenze per regione stannorando rispetto al secondo, in particolare nell’Asia-Pacifico e in Giappone, zone che stanno registrando un rallentamento significativo.