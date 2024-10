Ilrestodelcarlino.it - Bramante, che impresa ad Ozzano

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)6064 : Myers 11, Torreggiani 3, Zani ne, Ranitovic 9, Domenichelli 2, Ranuzzi 13, Tibs 8, Cortese 12, Balducci 2, Piazza, Baggi. All. Lolli: Crescenzi 3, Ricci, Sgarzini 2, Ferretti ne, Ferri 16, Nicolini E. 11, Centis 8, Rinaldi 8, Stefani 13, Panzieri 3, Lanci ne. All. Nicolini M. Parziali: 9-25, 16-25, 11-11, Progressivi: 9-25, 25-50, 36-61, Usciti per 5 falli: Stefani (Pesaro) Grandedelche va a vincere in trasferta in casa di, una delle formazioni più accreditate. Una partita sempre in pugno per capitan Ferri e i suoi compagni. Pesaro parte subito forte e con un parziale di 9 a 25 detta subito legge. nel secondo parziale la musica non cambia. Gli uomini di coach Nicolini sono in gran spolvero e i locali arrancano.