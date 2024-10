Box Office USA | Venom: The Last Dance vince ma non convince (Di domenica 27 ottobre 2024) Doveva essere un nuovo grande weekend di cinema negli USA, ma a quanto pare Venom: The Last Dance verrà ricordato come l’ennesima delusione di un 2024 che di certo non passerà alla storia per i grandi numeri. Secondo le stime di BoxOfficePro, infatti, Venom 3 ha esordito con un incasso di 51 milioni di dollari, ben al di sotto della fascia bassa delle previsioni venute fuori dalle anteprime di giovedì sera (qui il nostro aggiornamento). L’incasso profuso, dati alla mano, risulta il più basso della trilogia (80,2 milioni per Venom, 90 milioni per Venom: La Furia di Carnage), ma anche più basso di altri film di genere quali Ant-Man (57,2 milioni) e The Incredible Hulk (55,4 milioni), The Flash (55 milioni) e Shazam! (53,5 milioni). Universalmovies.it - Box Office USA | Venom: The Last Dance vince ma non convince Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Doveva essere un nuovo grande weekend di cinema negli USA, ma a quanto pare: Theverrà ricordato come l’ennesima delusione di un 2024 che di certo non passerà alla storia per i grandi numeri. Secondo le stime di BoxPro, infatti,3 ha esordito con un incasso di 51 milioni di dollari, ben al di sotto della fascia bassa delle previsioni venute fuori dalle anteprime di giovedì sera (qui il nostro aggiornamento). L’incasso profuso, dati alla mano, risulta il più basso della trilogia (80,2 milioni per, 90 milioni per: La Furia di Carnage), ma anche più basso di altri film di genere quali Ant-Man (57,2 milioni) e The Incredible Hulk (55,4 milioni), The Flash (55 milioni) e Shazam! (53,5 milioni).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venom – The Last Dance : non solo Knull - ecco gli altri simbionti nel film - Per la prima volta, Venom – The Last Dance ha portato in live-action una pletora di simbionti direttamente dai fumetti. Essendo stato presentato come l’ultimo film di Venom con Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, si può dire che la Sony Pictures ... (Nerdpool.it)

Venom : The Last Dance - svelato il punteggio CinemaScore del sequel con Tom Hardy - Il punteggio CinemaScore di Venom: The Last Dance è stato rivelato, e il risultato non è dei migliori. Dal Covid in poi, prevedere quale sarà l'incasso di un film al botteghino nazionale è diventato sempre più difficile. Molti successi attesi hanno ... (Movieplayer.it)

Venom: The Last Dance, come stanno andando gli incassi nei cinema USA? - Negli Stati Uniti, il terzo capitolo della saga cinematografica di Venom è partito ottimamente al box office: vediamo i numeri. (cinema.everyeye.it)

Venom 3 parte col freno a mano negli USA ma vola nel resto del mondo: gli incassi di venerdì - Come si è arrivati a pensare che potesse esistere un intero franchiste legato al mondo di Spiderman senza che comparisse Spiderman? Si fa fatica a immaginare la genesi del progetto, ed è incredibile ... (informazione.it)

Venom - The Last Dance alla conquista del mondo. Primo in Italia e ottimi incassi anche negli USA - Come si è arrivati a pensare che potesse esistere un intero franchiste legato al mondo di Spiderman senza che comparisse Spiderman? Si fa fatica a immaginare la genesi del progetto, ed è incredibile ... (informazione.it)

Venom 3 incassa 8.5 milioni di dollari alle anteprime e si prepara a vincere il weekend negli USA - Ottimo l'esordio internazionale: in due giorni il cinecomic ha già incassato più di 27 milioni di dollari fuori dagli USA ... (badtaste.it)