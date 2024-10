Basket A2 2024 2025 | Rieti Rimini e Cantù vincono e restano al comando

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) C’è sempre un terzetto aldella classifica in Serie A2 di. Sempre una gran prestazione corale da parte di, che vince 85-65 su Cento mandando ben cinque giocatori in doppia cifra, con Basile top scorer grazie ai suoi 14 punti. In testa anche, che con i 20 punti di Skylar Spencer vince 97-78 su Livorno, ottenendo la sesta vittoria del suo campionato. E a quota 12 sale anche, che si aggiudica per 81-73 il derby su Forlì nonostante per gli ospiti ci siano ben 38 punti di Demonte Harper. De Voe e Costi, rispettivamente con i loro 24 e 22 punti, sono i migliori nel successo per 82-71 di Orzinuovi ai danni di Torino, che si ferma dopo due vittorie consecutive. Ancora una sconfitta per Brindisi, che in casa cede nettamente 63-76 a Nardò, guidata dai 18 di Woodson e dai 16 di Iannuzzi.