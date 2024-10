Lettera43.it - Banche dati, cosa sappiamo sulla presunta violazione di una mail di Mattarella

(Di domenica 27 ottobre 2024) Laassociazione a delinquere accusata di aver estrapolato informazioni segrete danazionali avrebbe anche violato unaassegnata al presidente della Repubblica Sergio. È quanto si legge nelle carte dell’inchiesta della Dda di Milano che ha portato a quattro arresti per accesso abusivo ai sistemi informatici e a decine di indagati. In una conversazione del 13 ottobre 2022 tra Carmine Gallo, l’ex poliziotto finito ai domiciliari, e Nunzio Samuele Calamucci, uno dei presunti capi dell’associazione che aveva il compito di creare report con iraccolti, i due «lasciano intravvedere di avere intercettato, per il tramite di un gruppo denominato Campo Volo, un indirizzo eassegnato alla massima carica dello Stato, o comunque di essere riusciti, sempre attraverso lo stesso gruppo, a utilizzare abusivamente o a clonare l’account».