BALLLANDO CON LE STELLE: EDWIGE FENECH BALLERINA PER UNA NOTTE DOPO IL FORFAIT

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ballando con leè pronto ad accogliere un’altraper unadi prima grandezza.Elena Sofia Ricci, commossa fino alle lacrime per la lunga standing ovation, arriva. L’icona sexy per eccellenza dei film anni ’70, nota ben oltre i confini nazionali, e poi apprezzata attrice in pellicole più impegnate così come produttrice applaudita di film e serie di successo, scenderà in pista.doveva già essereper unanello show di Milly Carlucci l’anno scorso ma diedeper una brutta influenza. Quest’anno, incrociando le dita, la vedremo danzare su Rai1. L'articoloCON LEPER UNAILproviene da BUBINO.