Liberoquotidiano.it - "Assassini": migranti all'attacco della polizia, come li spegne Salvini in un minuto | Guarda

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Maliani contro i poliziotti: «!». Maliani che lanciano bottiglie e provano a sfondare il cordone di sicurezza per irrompere nel giardino del tribunale, tentativo respinto dagli agenti in assetto antisommossa. Sono volati altri insulti e un sampietrino ha sfiorato un giornalista. Ieri la comunità maliana di Verona, col sostegno dei centri sociali, ha provocato disordini e tensioni per le viecittà, occupate per protestare contro la morte del connazionale, il 26enne Moussa Diarra. L'africano è stato ucciso domenica scorsa da un agentePolfer al quale aveva puntato il coltello. Il poliziotto oggi è indagato per eccesso di legittima difesa. Poco prima lo straniero aveva aggredito due vigili, uno scaraventato a terra, e sfasciato due vetrinestazione. L'agente, davanti all'ingresso, gli ha chiesto i documenti. L'africano ha risposto con il coltello.