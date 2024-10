Isaechia.it - Amici 24, puntata del 27/10/24: TrigNo e Rebecca vincono le sfide e rimangono nella scuola, Rudy Zerbi commosso da Vybes

(Di domenica 27 ottobre 2024) È appena andata in onda una nuovadi, il fortunato talent show di Maria De Filippi. Il programma è iniziato con la presentazione dei due giudici esterni, per il canto Amadeus e per la categoria ballo Virna Troppi, quest’ultima da poco annunciata come una delle concorrenti di Pechino Express. La ballerina gareggerà in coppia con Nicola Del Freo. La prima allieva di24 a esibirsi è stata Alessia, alunna di Alessandra Celentano. La ragazza ha eseguito un assolo. Complimenti da parte di Virna. A seguire Diego Lazzari con I’m yours di Jason Mraz. Amadeus ha ammesso di non aver percepito differenze abissali. Subito dopo Chiara, ballerina di Alessandra, che ha eseguito un assolo accompagnata da una sbarra. È stato poi il turnocanta Macumba di Carl Brave. Il giovane cantante ha aggiunto le sue barre, lasciando intatto soltanto il ritornello.