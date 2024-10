Alluvione, la telefonata di Meloni alla Priolo: “Ho chiesto alla premier i primi 50 milioni per lo stato d’emergenza” (Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – Giorgia Meloni ha chiamato Irene Priolo, presidente facente funzioni dell' Emilia- Romagna. “Questa mattina - dice Irene Priolo in un post su Facebook - mi ha chiamata la presidente Meloni alla quale ho ribadito la necessità di finanziare, nel consiglio dei Ministri di martedì prossimo, un primo stanziamento di 50 milioni per lo stato di emergenza legato agli eventi dello scorso fine settimana”. "Ho chiesto inoltre alla presidente del Consiglio – aggiunge la presidente facente funzione dell’Emilia Romagna – di finanziare quanto prima il piano stralcio da 877 milioni dei Piani speciali. Un insieme di opere urgenti per la mitigazione del rischio già consegnate al Commissario Figliuolo a valere sul triennio 2025-2027. Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, la telefonata di Meloni alla Priolo: “Ho chiesto alla premier i primi 50 milioni per lo stato d’emergenza” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – Giorgiaha chiamato Irene, presidente facente funzioni dell' Emilia- Romagna. “Questa mattina - dice Irenein un post su Facebook - mi ha chiamata la presidentequale ho ribadito la necessità di finanziare, nel consiglio dei Ministri di martedì prossimo, un primo stanziamento di 50per lodi emergenza legato agli eventi dello scorso fine settimana”. "Hoinoltrepresidente del Consiglio – aggiunge la presidente facente funzione dell’Emilia Romagna – di finanziare quanto prima il piano stralcio da 877dei Piani speciali. Un insieme di opere urgenti per la mitigazione del rischio già consegnate al Commissario Figliuolo a valere sul triennio 2025-2027.

