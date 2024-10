Adriana Volpe a Verissimo: svela il nuovo amore e si confronta con Magalli | Video Mediaset (Di domenica 27 ottobre 2024) Adriana Volpe a Verissimo ha svelato l’identità del nuovo amore e si è confrontata con Giancarlo Magalli. Quest’ultimo ha detto, pungolato da Silvia Toffanin, ciò che la Volpe desiderava di sentirsi dire: “Chiedo scusa, mi dispiace. Di cose sbagliate ne sono successe tante, quasi tutte per colpa mia. Lo ammetto”. Magalli ha spiegato anche cosa accadde durante l’intervista da Giletti: “Non parlo con le bestie è stata una frase infelice, non era quello che volevo dire”. Video Mediaset Superguidatv.it - Adriana Volpe a Verissimo: svela il nuovo amore e si confronta con Magalli | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 27 ottobre 2024)hato l’identità dele si èta con Giancarlo. Quest’ultimo ha detto, pungolato da Silvia Toffanin, ciò che ladesiderava di sentirsi dire: “Chiedo scusa, mi dispiace. Di cose sbagliate ne sono successe tante, quasi tutte per colpa mia. Lo ammetto”.ha spiegato anche cosa accadde durante l’intervista da Giletti: “Non parlo con le bestie è stata una frase infelice, non era quello che volevo dire”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giancarlo Magalli e le scuse a Adriana Volpe, l'incontro a Verissimo - (Adnkronos) - "Le chiedo scusa. Non ho problemi". Giancarlo Magalli si esprime così accanto a Adriana Volpe nel salotto di Verissimo oggi, 27 ottobre 2024, nella puntata in cui si parla della vicenda ... (msn.com)

Giancarlo Magalli: "Chiedo scusa ad Adriana Volpe. Se fosse stata un uomo, sarebbe stato diverso" - La pace con una stretta di mano nel salotto di Verissimo. Lei rivela: "In tribunale gli ho chiesto un abbraccio perché ne avevo bisogno. Sono stata ... (huffingtonpost.it)

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si rivedono, ma la "pace" finisce male: «Non hai ancora capito». Cosa si sono detti - Qualche anno fa, nel 2017, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli litigarono in televisione quando conducevano insieme "Fatti Vostri" su Rai 2, ma non solo, perché i due ex colleghi ... (msn.com)

Magalli chiede scusa (a fatica) ad Adriana Volpe: l’abbraccio a Verissimo - Giancarlo Magalli chiede scusa ad Adriana Volpe Un evento televisivo. Dopo sette anni non si pensava che sarebbe mai successa una cosa del genere e invece ... (lanostratv.it)