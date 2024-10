Lopinionista.it - A Valentina Lupi il 20° Premio Bianca d’Aponte per cantautrici

(Di domenica 27 ottobre 2024) AVERSA – La romanavince ilper, che ha toccato il traguardo della 20a edizione. A lei, a pari merito con la livornese Irene Di Brino, anche ildella Critica “Fausto Mesolella” (storico direttore artistico del). Alla vincitrice assoluta va il, con borsa di studio di 1.000 euro, la partecipazione come ospite alla prossima edizione dele all’edizione del 2025 di Music for Change, realizzata da Musica contro le mafie.si aggiudica anche ildell’etichetta femminile “Maieutica Dischi” di Veronica Marchi (vincitrice della prima edizione del) per la produzione e pubblicazione di un brano. Inoltre per la vincitrice o, se non disponibile, a una delle finaliste c’è la proposta di un anno di consulenza manageriale e ufficio stampa da parte di Freecom.