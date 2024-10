A Roma un’intera zona non ha acqua in casa, i residenti: “È quasi una forma di tortura” (Di domenica 27 ottobre 2024) I cittadini che vivono nel VII municipio sono lontani dal risolvere i propri problemi relativi alla mancanza d'acqua nella zona. Un residente: "Non credo di esagerare, è quasi una forma di tortura". Fanpage.it - A Roma un’intera zona non ha acqua in casa, i residenti: “È quasi una forma di tortura” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) I cittadini che vivono nel VII municipio sono lontani dal risolvere i propri problemi relativi alla mancanza d'nella. Un residente: "Non credo di esagerare, èunadi tortura".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Roma un’intera zona non ha acqua in casa, i residenti: “È quasi una forma di tortura” - I cittadini che vivono nel VII municipio sono lontani dal risolvere i propri problemi relativi alla mancanza d'acqua nella zona ... (fanpage.it)

Bullismo a Roma, tra i ragazzi pesano aspetto fisico e origine straniera - I dati Eu.r.e.s. - Regione Lazio sul periodo subito dopo la pandemia, 4 giovani su 10 hanno subito almeno un episodio, spesso in classe ... (rainews.it)

“Fermiamo le guerre”. È il sabato della pace: in piazza a Roma sinistra, associazioni e Cgil. C’è anche il Pd - Appuntamenti e cortei in sette città come i colori della bandiera arcobaleno: a Roma, Bari, Milano, Torino, Napoli, Palermo, Cagliari e Firenze. Il dem ... (repubblica.it)

In migliaia a Roma sfilano per la pace: "Fermiamo le guerre" - In corteo da Porta San Paolo al Colosseo per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti i conflitti armati nel mondo ... (rainews.it)