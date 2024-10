Zonawrestling.net - WWE: Possibili piani sui match più importanti che vedremo a Saturday Night’s Main Event

(Di sabato 26 ottobre 2024)in programma per lo storico show WWE di dicembre, storico show della WWE, si prepara a fare il suo ritorno su NBC il prossimo 14 dicembre dal Nassau Coliseum di Long Island, New York. L’o, che rappresenta un importante tassello nella nuova partnership tra la WWE e NBCUniversal, potrebbe offrire alcunidi rilievo. Rumor suiprincipali: Cody Rhodes e Kevin Owens verso un confronto Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nella storica Wrestling Observer Newsletter, sarebbero in fase dificazione due incontri principali per l’o. “Al momento sembra chedel 14/12 vedrà Rhodes contro Owens e Gunther contro Priest, ma ci è stato riferito che entrambi sono attualmente programmati ma non definitivamente confermati”, scrive Meltzer.