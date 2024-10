Thesocialpost.it - Via dell’Amore, crolli di massi impongono chiusura

(Di sabato 26 ottobre 2024) Riomaggiore – La Via, il suggestivo sentiero panoramico che collega Riomaggiore e Manarola, nelle Cinque Terre, resterà chiusa fino a nuove disposizioni. La decisione arriva dopo i recenti temporali che hanno colpito la zona dello Spezzino, causando un nuovo distacco di materiale roccioso dal pendìo sovrastante il percorso. L’episodio si è verificato proprio nella stessa area in cui, nel 2012, una frana ferì gravemente quattro turisti, determinando ladella Viaper ben dodici anni. Nuovo cedimento e danni alla rete di protezione Le rocce cadute negli ultimi giorni hanno travolto la rete parainstallata per proteggere i visitatori, che ha ceduto sotto il peso del materiale. Un masso di grandi dimensioni è arrivato fino al tetto della galleria para, provocando danni parziali alla struttura.