Una ragazza di 18 anni uccisa in casa nella Bergamasca fermato un coetaneo

AGI - Svolta nelle indagini sull'omicidio Sara Centelleghe, la 18enne trovata morta in casa. La procura di Bergamo e i carabinieri hanno bloccato e portato in caserma un ragazzo coetaneo di origini indiane che abita in un palazzo vicino a quello della vittima. Sara Centelleghe, è stata uccisa nella notte in casa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane studentessa abitava in via Nazionale con la madre, che non era in casa al momento del fatto. L'allarme è stato lanciato intorno all'una di notte. Da primi rilievi Sara Centelleghe è stata colpita con un arma da taglio più volte. Il corpo "presentava numerose ferite da taglio e punta", riferiscono i carabinieri di Bergamo. I soccorritori del 118 hanno provato a rianimare la giovane senza riuscire.

