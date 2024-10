Tutor spento dalla scorsa estate Calano gli introiti per 18 milioni

Tutor spento dalla scorsa estate. Calano gli introiti per 1,8 milioni (Di sabato 26 ottobre 2024) Entrate a bilancio previste per 1,8 milioni di euro in meno. A fronte delle quali è stato ricalcolato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità su violazioni al codice della strada e alla riduzione di spese direttamente collegate alla gestione delle stesse per 742mila euro, sono state rifinanziate le spese precedentemente finanziate da violazioni al codice della strada per 428mila euro, mentre al resto soccorreranno entrate derivanti dai permessi di costruire. Così il Comune di Formigine ovvierà ai mancati introiti seguiti allo spegnimento del Tutor sulla Modena-Sassuolo. A chiarirlo, in consiglio comunale, l’assessore all’urbanistica e sicurezza integrata Andrea Corradini, che ha risposto ad un’interrogazione delle minoranze. Ilrestodelcarlino.it - Tutor spento dalla scorsa estate. Calano gli introiti per 1,8 milioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Entrate a bilancio previste per 1,8di euro in meno. A fronte delle quali è stato ricalcolato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità su violazioni al codice della strada e alla riduzione di spese direttamente collegate alla gestione delle stesse per 742mila euro, sono state rifinanziate le spese precedentemente finanziate da violazioni al codice della strada per 428mila euro, mentre al resto soccorreranno entrate derivanti dai permessi di costruire. Così il Comune di Formigine ovvierà ai mancatiseguiti allo spegnimento delsulla Modena-Sassuolo. A chiarirlo, in consiglio comunale, l’assessore all’urbanistica e sicurezza integrata Andrea Corradini, che ha risposto ad un’interrogazione delle minoranze.

