Super test per i Cavalieri Oggi il forte Verona a Iolo

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Rispetto all’esordio con Capitolina, penso che contro Paese abbiamo fatto un passo avanti sotto il profilo della prestazione. Dobbiamo pazientare e continuare a lavorare: i risultati arriveranno". Coach Alberto Chiesa ha così tirato le somme delle prime due uscite deiUnion, in vista della terza giornata del campionato di Serie A 2024/25 che inizierà. Nell’anticipo delle 15,30 al Chersoni, capitan Puglia e soci riceveranno ilRugby per una sfida entusiasmante ed impegnativa. "Affronteremo una squadra costruita per un torneo di vertice – ha commentato Chiesa – dovremo dare il massimo". Anche il vice-allenatore dei veronesi, Niccolò Badocchi, alla vigilia del match ha speso parole di rispetto per i "tuttineri", dicendo di aspettarsi "una battaglia".