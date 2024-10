Statale 301 del Foscagno. Ciclisti e pedoni più sicuri nella frazione di Arnoga (Di sabato 26 ottobre 2024) Finché le condizioni meteo lo consentiranno, proseguono i lavori di realizzazione del progetto che trasformerà l’area di Arnoga (Valdidentro) garantendo maggiore sicurezza per pedoni e Ciclisti. Gli interventi relativi al lotto A hanno preso avvio quest’estate: l’opera rientra tra quelle finanziate con i Fondi dei Comuni Confinanti e ha come fine ultimo quello di valorizzare la strada Decauville, una via totalmente pianeggiante che collega due aree strategiche come la Val Viola e Cancano. Ilgiorno.it - Statale 301 del Foscagno. Ciclisti e pedoni più sicuri nella frazione di Arnoga Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Finché le condizioni meteo lo consentiranno, proseguono i lavori di realizzazione del progetto che trasformerà l’area di(Valdidentro) garantendo maggiore sicurezza per. Gli interventi relativi al lotto A hanno preso avvio quest’estate: l’opera rientra tra quelle finanziate con i Fondi dei Comuni Confinanti e ha come fine ultimo quello di valorizzare la strada Decauville, una via totalmente pianeggiante che collega due aree strategiche come la Val Viola e Cancano.

