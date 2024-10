Scontro auto-scooter a Pontetaro: sbalzato a terra dopo lo schianto finisce in ospedale (Di sabato 26 ottobre 2024) Scontro auto-scooter oggi pomeriggio intorno alle 15 in via Emilia a Pontetaro, all’altezza dell’hotel San Marco. L'impatto ha provocato il ferimento dello scooterista, sbalzato a terra dopo l'impatto. Per lui ferite di media gravità dopo essere stato ricoverato al Pronto soccorso dell’ospedale Parmatoday.it - Scontro auto-scooter a Pontetaro: sbalzato a terra dopo lo schianto finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)oggi pomeriggio intorno alle 15 in via Emilia a, all’altezza dell’hotel San Marco. L'impatto ha provocato il ferimento delloista,l'impatto. Per lui ferite di media gravitàessere stato ricoverato al Pronto soccorso dell’

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ferito dopo lo scontro con il monopattino - Tanta paura, ma per fortuna conseguenze non gravi, per il 42enne che giovedì pomeriggio a Sansepolcro si è scontrato con un’auto mentre era alla guida di un monopattino. L’incidente è avvenuto dopo le 18, in pieno centro urbano e in un momento nel ... (Lanazione.it)

Incidente in Ticino : comasco di 21 anni in gravi condizioni dopo uno scontro frontale - Grave incidente stradale questa mattina poco prima delle 6:30 a Maroggia (Canton Ticino), in Svizzera, che ha coinvolto due cittadini italiani, entrambi residenti in provincia di Como. Secondo le prime ricostruzioni della polizia cantonale, un ... (Quicomo.it)

FdI - scontro tra Mollicone e la sorella di Giuli dopo le dimissioni di Spano dal MiC - Alta tensione all’interno di Fratelli d’Italia dopo le dimissioni di Francesco Spano, capo di gabinetto del ministero della Cultura, a soli dieci giorni dalla sua nomina da parte del ministro Alessandro Giuli. Nel primo pomeriggio di mercoledì, nel ... (Lapresse.it)

SCONTRO TOTALE In Live dopo JUVE-STOCCARDA ||| Viviano IMPAZZISCE e CHE CAOS in Diretta - Emiliano Viviano ha commentato la prima sconfitta della Juventus, contro lo Stoccarda: in diretta si è acceso il dibattito feroce La Juventus di Thiago Motta è caduta, per la prima volta in stagione, contro lo Stoccarda in Champions League. In ... (Tvplay.it)