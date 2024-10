Sport.quotidiano.net - Scintille svizzere, amaro di coppa. Dal rischio sospensione ai tafferugli. Scontri a San Gallo, fermati 42 tifosi

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il report della polizia locale di Sanè piuttosto dettagliato. Si parla di danneggiamenti per migliaia di euro ad almeno tre bus che trasportavanodella Fiorentina, di un paio diviola (uno minorenne)per possesso di oggetti pirotecnici e soprattutto degliavvenuti dopo la partita nel centro città. Insomma, la trasferta anche stavolta non è filata liscia per una manciata di sostenitori gigliati (più o meno 500 quelli coinvolti). "Un gruppo didel Sanha attaccato diversiin trasferta - recita il comunicato -. Quando è intervenuta la polizia, gli agenti "sono stati aggrediti con lancio di oggetti. Quindi è stato necessario utilizzare pallini di gomma e spray al peperoncino. Nessuno è rimasto ferito. 42 persone (non è specificato seviola o biancoverdi) sono state fermate.