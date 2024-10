Gaeta.it - Scandalo banche dati: l’indagine svela un vasto mercato di informazioni riservate in Italia

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’emergere di un’inchiesta che ha scosso l’coinvolge la creazione e la gestione di unclandestino diriservati, attribuito a un’operazione di importanza imprenditoriale. Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, ha descritto questa vicenda come allarmante, rivelando che le indagini, condotte dalla Dda di Milano e dalla Dna, hanno portato all’adozione di misure cautelari nei confronti di sei indagati di spicco, tra cui nomi noti nel panorama economicono. Un’operazione sotto osservazione Le indagini sono state avviate in seguito a segnali di attività illecite riguardanti la raccolta e la commercializzazione diriservati, provenienti da fonti non autorizzate.