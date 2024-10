Ruba merce per 200 euro, assolto un 40enne (Di sabato 26 ottobre 2024) merce per 200 euro Rubata in un negozio, assolto 40enne casertano. A.C. era accusato di aver commesso un furto nel marzo del 2023 nel Progress di Manocalzati, in provincia di Avellino.Come riporta AvellinoToday, il 40enne aveva fatto un primo acquisto del valore di poche decine d'euro. Dopo Casertanews.it - Ruba merce per 200 euro, assolto un 40enne Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 26 ottobre 2024)per 200ta in un negozio,casertano. A.C. era accusato di aver commesso un furto nel marzo del 2023 nel Progress di Manocalzati, in provincia di Avellino.Come riporta AvellinoToday, ilaveva fatto un primo acquisto del valore di poche decine d'. Dopo

