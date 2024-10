Gaeta.it - Proteste delle tifoserie calcistiche per il mancato rispetto delle vittime in un incidente

(Di sabato 26 ottobre 2024) Leitaliane, già da qualche anno, stanno vivendo un periodo di crescente tensione nei confrontiistituzioni. Il recente caso relativo alla partita di Serie C tra Foggia e Catania ha messo in evidenza il malcontento dei sostenitori, in particolare per ilrinvio dell'incontro a seguito di una tragedia che ha colpito il club pugliese. La richiesta di rimedio si è manifestata in diverse città del Paese, in segno di solidarietà per i tifosi morti in unstradale. Il contesto della tragedia Il 13 ottobre 2024 è la data che rimarrà impressa nella memoria collettiva dei tifosi del Foggia. Tre sostenitori rossoneri hanno perso la vita in un tragicomentre tornavano da una trasferta a Potenza.