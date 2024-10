Probabili formazioni Milan-Napoli: decima giornata Serie A 2024/2025 (Di sabato 26 ottobre 2024) Le Probabili formazioni di Milan-Napoli, match della decima giornata della Serie A 2024/2025. Alle ore 20.45 di martedì 29 ottobre, con diretta esclusiva su Dazn (ma anche gratis ai non abbonati) big match tra i rossoneri e gli azzurri. C’è da fare i conti col rinvio di Bologna che scombussola tutto per Fonseca, che ha Reijnders e Theo Hernandez che dovranno ancora scontare la squalifica. Conte, invece, ritrova i titolarissimi dopo qualche cambio col Lecce. Chi vincerà? Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Paulo Fonseca e Antonio Conte. Milan – Dopo il pasticcio di Bologna, Theo Hernandez ancora squalificato, così come Reijnders. I rossoneri si presenteranno con Terracciano e Musah. Loftus-Cheek dietro Morata nel 4-2-3-1. Napoli – Tornano i titolarissimi di Conte: davanti McTominay con Politano, Kvaratskhelia e Lukaku riferimento. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ledi, match delladella. Alle ore 20.45 di martedì 29 ottobre, con diretta esclusiva su Dazn (ma anche gratis ai non abbonati) big match tra i rossoneri e gli azzurri. C’è da fare i conti col rinvio di Bologna che scombussola tutto per Fonseca, che ha Reijnders e Theo Hernandez che dovranno ancora scontare la squalifica. Conte, invece, ritrova i titolarissimi dopo qualche cambio col Lecce. Chi vincerà? Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Paulo Fonseca e Antonio Conte.– Dopo il pasticcio di Bologna, Theo Hernandez ancora squalificato, così come Reijnders. I rossoneri si presenteranno con Terracciano e Musah. Loftus-Cheek dietro Morata nel 4-2-3-1.– Tornano i titolarissimi di Conte: davanti McTominay con Politano, Kvaratskhelia e Lukaku riferimento.

