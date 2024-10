Polenta taragna, castagne, tributo a Morricone e Il Re Leone: il week-end in provincia (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra della Polenta taragna a Spirano, la Polenta a Guzzanica, Lanorium Beer Fest a Onore e la festa della Madonna del Rosario a Spino al Brembo con lo spettacolo pirotecnico sabato (meteo permettendo), Da annotare, inoltre, tante castagnate, il tributo a Ennio Morricone a Nembro, Il Re Leone a Parre, le commedie dialettali a Pedrengo e a Treviglio, la serata per l’Unicef sabato a Villa d’Almè e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia sabato 26 e domenica 27 ottobre. Bergamonews.it - Polenta taragna, castagne, tributo a Morricone e Il Re Leone: il week-end in provincia Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la sagra dellaa Spirano, laa Guzzanica, Lanorium Beer Fest a Onore e la festa della Madonna del Rosario a Spino al Brembo con lo spettacolo pirotecnico sabato (meteo permettendo), Da annotare, inoltre, tante castagnate, ila Ennioa Nembro, Il Rea Parre, le commedie dialettali a Pedrengo e a Treviglio, la serata per l’Unicef sabato a Villa d’Almè e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 26 e domenica 27 ottobre.

