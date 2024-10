Ilgiorno.it - Peltokoski e Kavakos con la Filarmonica. Alla Scala la star mondiale del violino

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Appuntamento domani con laal Teatro, protagonista il direttore ventiquattrenne finlandese Tarmo, al suo debutto scaligero. In programma di Jean Sibelius, suo celebre connazionale, la “Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 43“ e “Finlandia op. 26“. Al suo fianco il violinista Leonidas(foto), interprete del “Concerto n. 2 in la minore pere orchestra op. 61“ di Karol Szymanowski.è direttore musicale e artistico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale Lettone e direttore ospite della Rotterdams Philharmonisch Orkest e della Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (primo a ricoprire questo ruolo in 42 anni di storia). A partire dstagione 2025-26 diventerà direttore musicale dell’Orchestre National du Capitole de Toulouse, mentre dstagione 2026-27 sarà direttore musicale della Hong Kong Philharmonic Orchestra.