Pechino Express 2025: quando comincia e chi sono le coppie in gara (Di sabato 26 ottobre 2024) Pechino Express 2025, ufficiale il cast della nuova edizione: quando comincerà il reality e chi saranno le coppie in gara. Sky, anche nel 2025, punta su Pechino Express. Il fortunato format di Raidue è ormai appannaggio di Murdoch da qualche anno. La differenza in Comcast si vede non solo sul piano degli ascolti. Il contenitore era già una garanzia nel Servizio Pubblico, da quando è passato alla concorrenza ha affinato ulteriormente le proprie peculiarità. Pechino Express 2025, i concorrenti (Foto Ansa) – cityrumors.itIl conduttore è rimasto lo stesso: Costantino Della Gherardesca, a cui è affiancato Fru dei The Jackal come inviato, ma si modificano le prove e i luoghi in cui i viaggiatori dovranno mettersi alla prova. Le scorse edizioni sono state molto avvincenti, anche nell'anno che verrà le regole resteranno le stesse.

