Paura e tensione nel centro commerciale di Torino: arrestato un uomo per tentato sequestro di un bambino (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio inquietante ha colpito i frequentatori di un centro commerciale di Via Cigna, situato nella Barriera di Milano, uno dei quartieri più periferici di Torino. Nella giornata di ieri, un uomo di 46 anni, di origine nigeriana e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri dopo un tentativo di rapimento di un bambino di soli due anni. L'incidente ha destato allarme e preoccupazione tra i cittadini, evidenziando il problema della sicurezza in aree già segnate da criticità sociali. Dinamica dell'episodio: il tentativo di rapimento Secondo le prime testimonianze e ricostruzioni fornite dagli investigatori, l'accaduto si è verificato all'interno di un negozio di bricolage, dove l'uomo è entrato senza destare sospetti. In un gesto inaspettato e repentino, ha afferrato il piccolo, tentando di allontanarsi rapidamente dal luogo.

