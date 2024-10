Osterie Slow Food 2025 in Toscana 27 chiocciole

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La trentacinquesima edizione did’Italia dicontinua a raccontare la ristorazione italiana più autentica e di qualità, grazie alle visite e alle recensioni di oltre 250 collaboratori che esplorano in anonimato numerosi locali in tutto il Paese. Dei 1917 locali recensiti nella guida, 324 hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento della ‘Chiocciola’, assegnato a quelle insegne che si distinguono per l’eccellente proposta gastronomica, per l’atmosfera, la qualità della cucina e l’accoglienza, in sintonia con i valori di. Inoltre, 211 locali sono stati premiati con il riconoscimento ‘Bere Bene’ per l’accurata selezione di bevande, che include birre artigianali, succhi, infusi, cocktail e distillati. A completare il quadro, 524 locali hanno ottenuto il premio ‘Bottiglia’ per la loro curata selezione di vini.