Omicidio Emanuele Tufano i ragazzi al Rione Sanità non vogliono interviste né Storie social Ecco come lo ricorderanno

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilè ancora profondamente scosso per la tragica morte di, ucciso in una sparatoria che probabilmente ha visto coinvolto altri minorenni. Gli altridel quartiere, invaso in questi giorni dai giornalisti, non hanno alcuna voglia di parlare né tanto meno di ricordarevia. Morte di, la richiesta della famiglia Da quanto emerso la famiglia di, che ha una pizzeria nel quartiere, avrebbe fatto sapere agli amici del figlio che non gradisconoo esternazionidi ciò che è successo. In particolare la mamma avrebbe chiesto di togliere foto e chat che parlano del suo, invitando tutti a portarlo nel cuore in nome del bene che dicono di volergli. La famiglia non vuole chevenga dipintoun ragazzo invischiato con la malavita del posto.