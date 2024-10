Omicidio Cecchettin, qualcuno sui social si diverte ancora a inventare teorie folli su Filippo Turetta (Di sabato 26 ottobre 2024) Giulia Cecchettin, 22 anni, è stata uccisa l'11 novembre del 2023 da Filippo Turetta. Ieri, 25 ottobre, Turetta è comparso in tribunale. Le immagini sono circolate ovunque, sollevando anche le voci di chi vuole deligittimare una storia diventata uno dei simboli della lotta contro la violenza sulle donne. Fanpage.it - Omicidio Cecchettin, qualcuno sui social si diverte ancora a inventare teorie folli su Filippo Turetta Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Giulia, 22 anni, è stata uccisa l'11 novembre del 2023 da. Ieri, 25 ottobre,è comparso in tribunale. Le immagini sono circolate ovunque, sollevando anche le voci di chi vuole deligittimare una storia diventata uno dei simboli della lotta contro la violenza sulle donne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia Cecchettin scompare nel racconto del femminicidio : Turetta dimostra che per lui era solo un oggetto - Nelle dichiarazioni di Filippo Turetta l'ex fidanzata Giulia Cecchettin scompare. Dal racconto del suo femminicidio emerge chiaramente come il suo assassino la percepisse soltanto come un oggetto.Continua a leggere (Fanpage.it)

Filippo Turetta - un diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin : «Il piano era rapirla e toglierle la vita : lei si difendeva e io l'ho colpita». Il memoriale di 80 pagine - «Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso», Filippo Turetta, per la prima volta in... (Leggo.it)

Omicidio Cecchettin - Turetta : “Ho ucciso Giulia per rabbia - non voleva tornare con me” - (Adnkronos) – Filippo Turetta tradisce la promessa di "voler raccontare tutto, di dire la verità per onorare la memoria" di… L'articolo Omicidio Cecchettin, Turetta: “Ho ucciso Giulia per rabbia, non voleva tornare con me” proviene da Quotidiano ... (Rossodisera.eu)

Omicidio Cecchettin - Turetta : “Ho ucciso Giulia per rabbia - non voleva tornare con me” - (Adnkronos) – Filippo Turetta tradisce la promessa di "voler raccontare tutto, di dire la verità per onorare la memoria" di Giulia Cecchettin e quando si siede al banco degli imputati si contraddice, tentenna, si mostra reticente. Con voce ... (Lidentita.it)