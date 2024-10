Nuove misure per la sicurezza delle banche dati: governo al lavoro su linee guida per forze dell’ordine (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’obiettivo di potenziare la sicurezza delle banche dati nazionali, il governo italiano è in procinto di implementare misure che mirano a tutelare le informazioni sensibili gestite dalle forze dell’ordine e dagli organi d’intelligence. Queste Nuove linee guida non solo mirano a sensibilizzare gli operatori sul tema dell’accesso illecito, ma si propongono anche di stabilire regole più rigide e una sorveglianza attiva per evitare ogni possibile violazione. Il valore della consapevolezza nell’accesso alle banche dati Tra i principali obiettivi delle Nuove linee guida c’è la necessità di aumentare la consapevolezza degli utenti, siano essi finanzieri, poliziotti o altri professionisti. Spesso, gli operatori non sono a conoscenza del fatto che un accesso illecito, anche se effettuato da un singolo, costituisce una fattispecie penale. Gaeta.it - Nuove misure per la sicurezza delle banche dati: governo al lavoro su linee guida per forze dell’ordine Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’obiettivo di potenziare lanazionali, ilitaliano è in procinto di implementareche mirano a tutelare le informazioni sensibili gestite dallee dagli organi d’intelligence. Questenon solo mirano a sensibilizzare gli operatori sul tema dell’accesso illecito, ma si propongono anche di stabilire regole più rigide e una sorveglianza attiva per evitare ogni possibile violazione. Il valore della consapevolezza nell’accesso alleTra i principali obiettivic’è la necessità di aumentare la consapevolezza degli utenti, siano essi finanzieri, poliziotti o altri professionisti. Spesso, gli operatori non sono a conoscenza del fatto che un accesso illecito, anche se effettuato da un singolo, costituisce una fattispecie penale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Tar ordina al ministero di delimitare il Parco del Matese e di provvedere alle misure di sicurezza - Parco Nazionale del Matese, c'è la sentenza favorevole del Tar. Accolto il ricorso presentato da Italia Nostra: con il dispositivo emesso il 24 ottobre il tribunale amministrativo ha intimato al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ... (Casertanews.it)

Aggiornamenti sul ponte Lueg : misure di sicurezza per garantire la regolarità della circolazione stradale - Facebook WhatsApp Twitter La recente riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi a Palazzo Ducale di Bolzano, ha portato nuovamente alla ribalta la questione del ponte Lueg, in Austria, e dei servizi ... (Gaeta.it)

Misure di sicurezza potenziate per EuroCup di basket e altre manifestazioni pubbliche in Trentino - Facebook WhatsApp Twitter Le autorità del Trentino hanno recentemente implementato misure straordinarie per garantire la sicurezza pubblica in vista di eventi sportivi e commemorativi imminenti. In particolare, l’incontro di EuroCup di basket ... (Gaeta.it)

Russia - a Kazan misure di massima sicurezza per il vertice BRICS - Con l’arrivo di oltre 15 leader di diversi Paesi e altri attesi, a Kazan, la città russa che ospita il vertice dei BRICS, sono state attuate misure di sicurezza estremamente rigide. Le strade intorno alle sedi dell’evento, comprese le arterie ... (Lapresse.it)