Notte di paura nel Pisano | nubifragio devasta il territorio e costringe a evacuazioni di emergenza

Un'intensa e violenta precipitazione ha colpito nella Notte i comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. Il fenomeno meteorologico estremo ha causato l'esondazione di torrenti e canali, portando l'acqua a invadere strade e abitazioni, generando allarme e pericolo tra la popolazione. Le conseguenze della pioggia torrenziale non si sono fatte attendere: alcune vetture sono state travolte e trascinate dalla forza dell'acqua, mentre i loro occupanti si trovavano all'interno. In un'operazione di salvataggio tempestiva e ad alto rischio, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti per mettere in salvo 15 persone. Queste sono state recuperate da situazioni di estrema pericolosità, trovandosi costrette a rifugiarsi sui tetti delle auto o all'interno di canali dove erano state trascinate dalla piena.

