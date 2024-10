Terzotemponapoli.com - Napoli, Conte: “Vittoria meritata, andiamo a San Siro con la mentalità giusta’”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Al termine della sfida contro il Lecce, l’allenatore delAntoniosi è presentato, come di consuetudine, nella sala conferenze dello stadio Maradona per rispondere alle domande dei giornalisti., è soddisfatto della performance? Come arriva ila Milano? “Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, abbiamo controllato il gioco dall’inizio alla fine. Non posso chiedere di più ai ragazzi, considerando i dati del match. Posso solo richiedere che, quando le squadre si chiudono, è necessario mantenere pazienza e tranquillità. Sononto perché si tratta di incontri molto impegnativi: attacchi molto e rischi le ripartenze, rischiando di rimanere scoperti. La posizione in classifica del Lecce non è rilevante, auguro loro il meglio e sono certo che riusciranno a salvarsi. Pensiamo a domenica, oggi è ancora sabato.