Oasport.it - Moto2, Ai Ogura piazza la pole a Buriram e vede il titolo, ottimo 4° Arbolino nonostante il dolore alla gamba

(Di sabato 26 ottobre 2024) Aisi mette nelle condizioni migliori per festeggiare il suogià domani. Il giapponese, leader della classifica iridata, infatti, ha messo a segno laposition del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato diabbiamo assistito ad una delle qualifiche più emozionanti della stagione, con l’equilibrio che ha letteralmente regnato sovrano. I distacchi, dopotutto, sono stati minimi. I primi 3 sono racchiusi in appena 74 millesimi, mentre i primi 10 sono in poco più di 3 decimi (+0.305). Come detto, però, è stato il giapponese Ai(Boscoscuro MT) a far segnare laposition sulla pista thailandese con il tempo di 1:34.728to a pochi minuti dconclusione, risultando poi irraggiungibile per tutti i rivali.