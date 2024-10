Medioriente: Iran, abbiamo diritto e dovere di difenderci da atti aggressione (Di sabato 26 ottobre 2024) Torino, 26 ott. (LaPresse) – “La Repubblica islamica dell’Iran ritiene di avere il diritto e il dovere di difendersi da atti di aggressione straniera, sulla base del diritto intrinseco alla legittima difesa, che si riflette anche nell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”. Lo riporta una nota del ministero degli Esteri Iraniano nella quale viene precisato che Teheran “considera l’azione aggressiva del regime sionista contro diversi centri militari in Iran come una chiara violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite” e “la condanna nella maniera più severa”. Lapresse.it - Medioriente: Iran, abbiamo diritto e dovere di difenderci da atti aggressione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Torino, 26 ott. (LaPresse) – “La Repubblica islamica dell’ritiene di avere ile ildi difendersi dadistraniera, sulla base delintrinseco alla legittima difesa, che si riflette anche nell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”. Lo riporta una nota del ministero degli Esteriiano nella quale viene precisato che Teheran “considera l’azione aggressiva del regime sionista contro diversi centri militari income una chiara violazione delinternazionale e della Carta delle Nazioni Unite” e “la condanna nella maniera più severa”.

