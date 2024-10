Movieplayer.it - Matthew Perry: la madre parla delle settimane che hanno preceduto la morte dell'attore

(Di sabato 26 ottobre 2024) In una nuova intervista, ladispiega di aver avuto l'impressione che il figlio avesse una premonizione su ciò che gli sarebbe accaduto. Suzanne Morrison, ladel defuntodi Friends eprecedenti alla sua. In una nuova intervista, la Morrison spiega di aver avuto l'impressione cheavesse una premonizione su ciò che gli sarebbe accaduto. "È venuto da me e mi ha detto: 'Ti amo così tanto e sono così felice di essere con te ora'", dice la Morrison in un'anteprima di una prossima intervista a Todaya NBC. "Era quasi come se fosse una premonizione di qualcosa. Non ci ho fatto caso in quel momento, ma ho pensato: 'Da quanto tempo non facevamo