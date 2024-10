Maternità surrogata Alessandra Mussolini si scaglia contro il governo Meloni | Quella legge è sbagliata

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) La gestazione per altri (o) «non dovrebbe neanche essere reato». E laapprovata dal«ènel merito e nel metodo». A parlare non è il leader di uno dei partiti di opposizione, ma, ex eurodeputata di Forza Italia nella scorsa legislatura europea. In un’intervista rilasciata a Il Foglio, la nipote del Duce fa un esempio: «Mettiamo una ragazza che ha una malattia e non può avere figli. Non può congelare gli ovociti, perché attenzione, questasulla, la 40, è pure ambigua, e c’è scritto che è vietata “qualunque realizzazione di commercio di embrioni”. Quindi tu magari congeli gli ovociti, poi vai all’estero da single e torni incinta e che fanno? Ti sequestrano il neonato, ti mettono in galera?», si chiede l’ex eurodeputata di Forza Italia.