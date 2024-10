Maltempo e piena del fiume Panaro: chiude ponte Navicello vecchio (Di sabato 26 ottobre 2024) A causa della piena del fiume Panaro è stato chiuso al transito sabato 26 ottobre alle ore 9,30, a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255 verso la strada provinciale 2, per il superamento dei livelli idrometrici di sicurezza Modenatoday.it - Maltempo e piena del fiume Panaro: chiude ponte Navicello vecchio Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A causa delladelè stato chiuso al transito sabato 26 ottobre alle ore 9,30, a scopo precauzionale, ildia Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255 verso la strada provinciale 2, per il superamento dei livelli idrometrici di sicurezza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiume Po in piena - barca con turisti americani bloccata per tre giorni - Ferrara, 26 ottobre 2024 – I ponti sui fiumi sono diventati una maledizione per Rudy Toninato, 57 anni, al timone della società Delta Tour, sette imbarcazioni, quando i motori girano al minimo dieci capitani, quando la stagione turistica decolla ... (Ilrestodelcarlino.it)

Viabilità. Riaprono i ponti a Modena - passa il colmo di piena del fiume Secchia - Aggiornamento ore 17.00: Riapre alle ore 17 il ponte di Navicello Vecchio sulla diramazione della strada provinciale 255 verso la strada provinciale 2, sul fiume Panaro, mentre restano ancora chiusi il ponte di Concordia sulla Secchia lungo la ... (Modenatoday.it)

Simone Farinelli è il 20enne morto nella piena del fiume a Pianoro - il fratello : “Tutto in pochi secondi” - Nato a nel Bresciano ma residente a Ozzano Emilia, Simone Farinelli è rimasto incastrato nella Toyota Yaris guidata dal fratello e trascinata via dalla forza dell'acqua del torrente Zena. "Tutto è successo nell’arco di pochi secondi. Io mi sono ... (Fanpage.it)

Simone Farinelli morto a Pianoro - la sua auto travolta dalla piena del fiume Zena : salvo per miracolo il fratello - Era residente ad Ozzano Emilia, nel Bolognese, Simone Farinelli, il 20enne che è morto dopo essere stato travolto da un'ondata di piena del fiume Zena a Botteghino di Zocca. Con il... (Ilmessaggero.it)