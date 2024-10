Luigi Garzya parla di Antonio Conte (Di sabato 26 ottobre 2024) Antonio Conte e il legame con la sua terra Nell’intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Luigi Garzya ha condiviso la sua prospettiva su Antonio Conte in vista della sfida che il Napoli affronterà contro il Lecce. Garzya ha sottolineato il forte legame che Conte ha con la sua terra d’origine, il Salento. “È molto legato alla sua terra, alla città”, ha dichiarato, evidenziando come, nonostante i successi raggiunti a livello mondiale, Conte mantenga sempre un attaccamento profondo alle sue radici. I genitori di Conte risiedono ancora a Lecce, e gli amici d’infanzia lo accolgono con affetto quando torna a trovarli in estate, creando momenti di convivialità e risate. Un personaggio divertente Sebbene molti conoscano Antonio Conte come un allenatore serio e concentrato, Garzya ha voluto rivelare un lato più leggero della sua personalità. Terzotemponapoli.com - Luigi Garzya parla di Antonio Conte Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 26 ottobre 2024)e il legame con la sua terra Nell’intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport,ha condiviso la sua prospettiva suin vista della sfida che il Napoli affronterà contro il Lecce.ha sottolineato il forte legame cheha con la sua terra d’origine, il Salento. “È molto legato alla sua terra, alla città”, ha dichiarato, evidenziando come, nonostante i successi raggiunti a livello mondiale,mantenga sempre un attaccamento profondo alle sue radici. I genitori dirisiedono ancora a Lecce, e gli amici d’infanzia lo accolgono con affetto quando torna a trovarli in estate, creando momenti di convivialità e risate. Un personaggio divertente Sebbene molti conoscanocome un allenatore serio e concentrato,ha voluto rivelare un lato più leggero della sua personalità.

