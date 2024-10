LIVE – Musetti-Draper 0-0, semifinale Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 26 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Draper, incontro valevole per la semifinale del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Entrambi hanno risolto in tre set i loro rispettivi impegni di quarti di finale. Il carrarino ha sconfitto in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking mondiale. Il mancino britannico, semifinalista in carica degli US Open, ha posto fine al cammino del ceco Tomas Machac. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto a LIVEllo di circuito maggiore, con Draper che conduce per 2-0 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per Musetti c’è il pass per la quarta finale della stagione dopo quelle (tutte perse) conquistate sull’erba del Queen’s, sul rosso di Umago e sul veloce di Chengdu. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Entrambi hanno risolto in tre set i loro rispettivi impegni di quarti di finale. Il carrarino ha sconfitto in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero tre del ranking mondiale. Il mancino britannico, semifinalista in carica degli US Open, ha posto fine al cammino del ceco Tomas Machac. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto allo di circuito maggiore, conche conduce per 2-0 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio perc’è il pass per la quarta finale della stagione dopo quelle (tutte perse) conquistate sull’erba del Queen’s, sul rosso di Umago e sul veloce di Chengdu.

LIVE Musetti-Draper - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : si parte con l’azzurro al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Draper. L’azzurro colpisce in ritardo il rovescio lungolinea. 30-30 Scappa via il dritto incrociato di Musetti. 30-15 Prima al centro vincente del carrarino. 15-15 Dritto inside out carico ... (Oasport.it)

LIVE Musetti-Draper - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : tra pochi minuti la prima semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:47 Terzo confronto diretto tra i due, con l’inglese che guida per 2-0 dopo i successi colti alle Next Gen ATP FInals 2022 e sul veloce indoor di Sofia nel 2023 14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella ... (Oasport.it)

LIVE Musetti-Draper - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : scontro diretto importante per il ranking - vale la finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti ed il britannico Jack Draper. Terzo confronto diretto tra i due, con l’inglese che guida ... (Oasport.it)

