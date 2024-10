Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6, 3-3, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: nuovo scambio di break nel 2° set

(Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Lungo il recupero di dritto dell’americana. 30-40 Cross di rovescio a segno di, palla. 30-30 Non centra il dritto l’americana. 15-30 Prende l’iniziativa e chiude con il dritto al volo. 15-15 Servizio e dritto! 0-15 Rovescio lungoriga a togliere il tempo a segno per l’americana. 3-3 Et voilà. Risposta gettata via di rovescio, tutto da rifare per Lucia! 40-30 Brutto errore di dritto. 30-30 Kick e dritto anomalo a segno. 15-30 Riga di dritto Lucia. 15-15 Passa di rovescio Lucia. 15-0 Brutta risposta di dritto di. 3-2 Chiude con lo smash l’USA. 0-40 Con il dritto. 0-30 Gratuito di dritto! 0-15 Risposta incisiva di dritto. 3-1 Vincente di dritto anomalo! Serve per allungare adesso! 30-40 Gratuito di dritto