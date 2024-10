Liga 2024 2025 | il Barcellona cala il poker al Bernabeu Real Madrid umiliato nel Clàsico

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo 42 partite senza sconfitte, iltorna a perdere e lo fa nella serata peggiore possibile. Al Santiago, è infatti ila vincere per 4-0 e dominare il, conquistando i tre punti nel match valido per l’undicesima giornata die soprattutto andando in fuga, staccando di 6 punti i Blancos. HIGHLIGHTS Nel primo tempo la squadra di Flick sfianca gli avversari, facendoli finire ben 8 volte in fuorigioco (6 solo Mbappé), mentre nella ripresa affonda il colpo. Una doppietta di Lewandowski stordisce le Merengues, la rete di Yamal al 77? chiude definitivamente i giochi e a cinque minuti dal 90? arriva persino ildi Raphinha. Oltre al danno anche la beffa perché questa sconfitta impedisce aldi stabilire il record di partite senza sconfitte in, che rimane proprio al(43).