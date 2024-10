Lazio, Lotito: "In Baroni vedo qualcosa in comune con Maestrelli" (Di sabato 26 ottobre 2024) All`anteprima del docufilm `Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestelli` c`era anche Claudio Lotito. Il presidente della Lazio - che diverse Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) All`anteprima del docufilm `Maestro, il calcio a colori di Tommaso Maestelli` c`era anche Claudio. Il presidente della- che diverse

Lazio - Lotito : “Flaminio? Siamo nei tempi previsti - a metà novembre nuovo incontro” - Per il progetto Flaminio “siamo nei tempi previsti, ci incontreremo entro metà novembre con l’amministrazione comunale per approcciare a uno studio di prefattibilità e poi valuteremo il da farsi. Le proposte fatte da noi riportano in auge una ... (Sportface.it)

Il Messaggero - Lotito furioso dopo Juventus-Lazio : 'Un altro scandalo'. A Formello torna l'incubo 'complotto' - In casa Lazio è rimasta indigesta la direzione arbitrale della partita persa sabato contro la Juventus a Torino. L`edizione odierna de Il Messaggero... (Calciomercato.com)

Lotito : «Oggi mi dicono “la Lazio ha tutti giocatori neri” - ma non capisco quale sia il problema» - Nella giornata di oggi il presidente della Lazio Claudio Lotito ha ricevuto il riconoscimento ‘Vita da leader’. Lalaziosiamonoi ha riportato le dichiarazioni del presidente e senatore di Forza Italia dopo aver ritirato il premio. Se mi fa più ... (Ilnapolista.it)

Lazio - Lotito : "Ho scelto di salvare la storia. Delle mie attività questa è più complicata" - Premio `Vita da Leader` per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha ricevuto questa mattina il riconoscimento per la sua carriera imprenditoriale,... (Calciomercato.com)