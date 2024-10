Quotidiano.net - Landini, 'bisogna smetterla con la propaganda sulla manovra'

(Di sabato 26 ottobre 2024) "con la. (La premier Giorgia Meloni, ndr) provi ad andare in un pronto soccorso. Ma dove vivono? pensano che siamo tutti dei coglioni?". Così il segretario generale della Cgil Mauriziorisponde, intervistato durante Agorà Weekend su Rai 3, sull'affermazione della Meloni ("gli regaleremo una calcolatrice") che negava tagli alla sanità nella. Secondocon lasi realizza "un aumento della ricchezza in mano a pochi che non ha precedenti". "E' unadi tagli - continua - specie alla sanità .