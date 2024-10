La Scalata di Amir Rrahmani nella Storia del Napoli (Di sabato 26 ottobre 2024) Amir Rrahmani, il difensore del Napoli, sta scrivendo una nuova pagina nella Storia del club partenopeo grazie alla sua continuità e alle prestazioni costanti. Con ogni partita disputata, Rrahmani non solo contribuisce al successo della squadra, ma si avvicina anche a un traguardo personale significativo: entrare nella lista dei giocatori con più presenze nella Storia del Napoli. Un Traguardo Raggiungibile Oggi, nella partita contro il Lecce, Rrahmani avrà l’opportunità di raggiungere quota 146 presenze con la maglia azzurra. Questo risultato gli consentirebbe di eguagliare due nomi illustri: Gonzalo Higuain e Alberto Celestini, due giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nel club. Raggiungere questa quota rappresenta non solo un onore personale per Rrahmani, ma anche un riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione al Napoli. Terzotemponapoli.com - La Scalata di Amir Rrahmani nella Storia del Napoli Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 26 ottobre 2024), il difensore del, sta scrivendo una nuova paginadel club partenopeo grazie alla sua continuità e alle prestazioni costanti. Con ogni partita disputata,non solo contribuisce al successo della squadra, ma si avvicina anche a un traguardo personale significativo: entrarelista dei giocatori con più presenzedel. Un Traguardo Raggiungibile Oggi,partita contro il Lecce,avrà l’opportunità di raggiungere quota 146 presenze con la maglia azzurra. Questo risultato gli consentirebbe di eguagliare due nomi illustri: Gonzalo Higuain e Alberto Celestini, due giocatori che hanno lasciato un segno indelebile nel club. Raggiungere questa quota rappresenta non solo un onore personale per, ma anche un riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rrahmani scala la classifica all time: oggi aggancia Higuain e punta alla Top 80 - Amir Rrahmani con la sua continuità sta scalando la classifica all time azzurra. Il difensore azzurro quest'oggi contro il Lecce può toccare quota 146 presenze con la maglia ... (tuttonapoli.net)

Napoli-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Il Napoli torna in campo per la nona giornata di Serie A. Gli azzurri ospitano oggi, sabato 26 ottobre, al Maradona il Lecce. Gli azzurri nell'ultimo turno hanno vinto a Empoli grazie al rigore di ... (adnkronos.com)

Fanta Stat Corner - Compagni contro: confronto fra difensori centrali - Nel Napoli Buongiorno, che è uno dei due giocatori che condividino con Pavlovic il miglior voto della tabella con 6,5, batte di 0,44 voti Rrahmani. Nell'Atalanta Kolasinac supera Djimsiti con una ... (fantacalcio.it)

Napoli-Lecce, le ULTIMISSIME: le scelte su Meret e Kvara, Dorgu in difesa - Probabili formazioni Napoli Lecce - Le possibili scelte di Conte e Gotti per Napoli-Lecce, sfida della 9^ giornata di Serie A ... (fantamaster.it)